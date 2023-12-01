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Жильё в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 6 комнат
Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Арт. 49890042. Уникальное предложение! Дом по цене однокомнатной квартиры! Предлагается в пр…
€41,324
в месяц
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Дом 7 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Ульяновка, Россия
Дом 7 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Ульяновка, Россия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
Двухэтажный жилой дом в поселке Ульяновка Тосненском р-нефундамент ленточныйстены бревенчат…
€84,744
в месяц
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Параметры недвижимости в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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