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Жильё в Ульяновка, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Ульяновка, Россия
Дом 7 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Ульяновка, Россия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
Двухэтажный жилой дом в поселке Ульяновка Тосненском р-нефундамент ленточныйстены бревенчат…
€83,188
Realting.com
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