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Купить дом в Тверская область, Россия

selskoe poselenie Zavidovo
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городское поселение Новозавидовский
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2 объекта найдено
Домв Завидово, Россия
Дом
Завидово, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 15,620
Продается частный дом с земельным участком в с.Завидово, первая линия.Дом находится в 10 м о…
Дом 7 комнатв городское поселение Новозавидовский, Россия
Дом 7 комнат
городское поселение Новозавидовский, Россия
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 7
€ 1,110,727
Уникальный, один из лучших домов в КП "Московское море". Продается шикарный дом. Общая площа…

Параметры недвижимости в Тверская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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