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Купить квартиру в Тверская область, Россия

Вышний Волочёк
1
Зубцов
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Вышний Волочёк, Россия
Квартира 1 комната
Вышний Волочёк, Россия
1 Количество комнат 41 м² 2/5 Этаж
€ 13,946
В историческом ,тихом городке, предлагается к продаже, тёплая, солнечная, однокомнатная ква…
Квартира 1 комнатав Зубцов, Россия
Квартира 1 комната
Зубцов, Россия
1 Количество комнат 29 м² 4/5 Этаж
€ 11,369
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…

Параметры недвижимости в Тверская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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