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Купить недвижимость в Тверская область, Россия

selskoe poselenie Zavidovo
1
Вышний Волочёк
1
Зубцов
1
городское поселение Новозавидовский
1
4 объекта найдено
Домв Завидово, Россия
Дом
Завидово, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 15,620
Продается частный дом с земельным участком в с.Завидово, первая линия.Дом находится в 10 м о…
Квартира 1 комнатав Вышний Волочёк, Россия
Квартира 1 комната
Вышний Волочёк, Россия
1 Количество комнат 41 м² 2/5 Этаж
€ 13,946
В историческом ,тихом городке, предлагается к продаже, тёплая, солнечная, однокомнатная ква…
Квартира 1 комнатав Зубцов, Россия
Квартира 1 комната
Зубцов, Россия
1 Количество комнат 29 м² 4/5 Этаж
€ 11,369
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…
Дом 7 комнатв городское поселение Новозавидовский, Россия
Дом 7 комнат
городское поселение Новозавидовский, Россия
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 7
€ 1,110,727
Уникальный, один из лучших домов в КП "Московское море". Продается шикарный дом. Общая площа…

Параметры недвижимости в Тверская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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