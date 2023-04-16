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Купить дом в Тосненский район, Россия

Фёдоровское городское поселение
4
Lyubanskoe gorodskoe poselenie
3
Nikolskoe gorodskoe poselenie
3
Telmanovskoe selskoe poselenie
1
Trubnikoborskoe selskoe poselenie
1
Любань
1
12 объектов найдено
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 88,358
Арт. 44657638. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. Жилой Комплекс находитс…
Домв Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 187,723
Арт. 41483892 Потратьте свои деньги максимально выгодно – свой большой, каменный, с качеств…
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 121,492
Арт. 43364630. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. СРОЧНО!!!!! СОБСТВЕННО…
Домв Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия
86 м²
€ 75,089
Арт. 23698036 Свой дом на своей земле это дешевле чем квартира! Застройщик нанимал независи…
Домв Ladoga, Россия
Дом
Ladoga, Россия
136 м²
€ 109,321
Арт. 36885009 Свой дом на своей земле (12 соток ИЖС), с ремонтом который вы сами выберите и…
Дом 4 комнатыв Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 44,170
Продается зимний дом 120 кв.м на участке 6 соток в СНТ «Источник» Трубникоборского сельск…
Дом 2 комнатыв Любань, Россия
Дом 2 комнаты
Любань, Россия
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 23,189
Продается дом 45 кв.м. и участок 15 соток ИЖС в центре г. Любань. Дом требует ремонта, но …
Домв Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
156 м²
€ 187,723
Арт. 26918502 Предлагаем вашему вниманию коттедж в концепции "заезжай и живи". Все фотограф…
Домв Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 187,723
Арт. 26916878 Предлагаем вашему вниманию коттедж в концепции "заезжай и живи". Все фотограф…
Дом 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 20,981
Продается зимний бревенчатый дом в д. Сустье-Конец Тосненского р-на, Любанское городское по…
Дом 4 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 59,089
Продается двухэтажный дом 2015 года постройки для круглогодичного проживания ИЖС в дер. Б…
Домв Фёдоровское городское поселение, Россия
Дом
Фёдоровское городское поселение, Россия
156 м²
€ 104,904
Арт. 3358262 Уважаемый покупатель, в прекрасной локации между Павловском и пгт.Федоровское …

Параметры недвижимости в Тосненский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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