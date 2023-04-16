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Купить квартиру в Тосненский район, Россия

Lyubanskoe gorodskoe poselenie
4
Тосненское городское поселение
3
Тосно
2
Ryabovskoe gorodskoe poselenie
1
Trubnikoborskoe selskoe poselenie
1
Любань
1
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Любань, Россия
Квартира 1 комната
Любань, Россия
1 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 18,666
Прямая продажа. Продается уютная однокомнатная квартира в центре Любани общей площадью 35,8…
Квартира 4 комнатыв Ryabovo, Россия
Квартира 4 комнаты
Ryabovo, Россия
4 Количество комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 43,074
Лучшее предложение просторной четырехкомнатной квартиры 84,4 м2 по цене /качеству/ потенциа…
Квартира 2 комнатыв Selco, Россия
Квартира 2 комнаты
Selco, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/4 Этаж
€ 33,134
Прямая продажа! Цена снижена до конца года. Документы готовы. Одно из лучших предложений д…
Квартира 3 комнатыв Тосно, Россия
Квартира 3 комнаты
Тосно, Россия
3 Количество комнат 50 м² 2/5 Этаж
€ 55,776
Продается трёхкомнатная квартира площадью 50,2 кв.м. Квартира расположена в центре города …
Квартира 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 17,668
Продается трхкомнатная квартира в г. Любань пос. Красная дача д.8. Дом кирпичный, двухэтажн…
Квартира 4 комнатыв Тосно, Россия
Квартира 4 комнаты
Тосно, Россия
4 Количество комнат 72 м² 2/9 Этаж
€ 80,611
Продается просторная 4-х комнатная квартира в г. Тосно на проспекте Ленина 75, площадью 72…
Квартира 1 комнатав Тосненское городское поселение, Россия
Квартира 1 комната
Тосненское городское поселение, Россия
1 Количество комнат 31 м² 1/2 Этаж
€ 17,119
Продаётся 1 комнатная квартира в дер. Георгиевское Тосненского района. Сделана перепланиров…
Квартира 3 комнатыв Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 12,149
Продается 3-х комнатная квартира площадью 45 м² в дер. Чудской бор Трубникоборское сельск…
Квартира 1 комнатав Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат 41 м² 1/3 Этаж
€ 8,284
Прямая продажа! Одно из лучших предложений уютной однокомнатной квартиры в уникальном мест…

Параметры недвижимости в Тосненский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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