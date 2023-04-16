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Купить недвижимость в Тосненский район, Россия

Lyubanskoe gorodskoe poselenie
7
Фёдоровское городское поселение
4
Nikolskoe gorodskoe poselenie
3
Тосненское городское поселение
3
Trubnikoborskoe selskoe poselenie
2
Любань
2
Тосно
2
Ryabovskoe gorodskoe poselenie
1
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21 объект найдено
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 88,358
Арт. 44657638. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. Жилой Комплекс находитс…
Квартира 1 комнатав Любань, Россия
Квартира 1 комната
Любань, Россия
1 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 18,666
Прямая продажа. Продается уютная однокомнатная квартира в центре Любани общей площадью 35,8…
Квартира 4 комнатыв Ryabovo, Россия
Квартира 4 комнаты
Ryabovo, Россия
4 Количество комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 43,074
Лучшее предложение просторной четырехкомнатной квартиры 84,4 м2 по цене /качеству/ потенциа…
Домв Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 187,723
Арт. 41483892 Потратьте свои деньги максимально выгодно – свой большой, каменный, с качеств…
Квартира 2 комнатыв Selco, Россия
Квартира 2 комнаты
Selco, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/4 Этаж
€ 33,134
Прямая продажа! Цена снижена до конца года. Документы готовы. Одно из лучших предложений д…
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 121,492
Арт. 43364630. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. СРОЧНО!!!!! СОБСТВЕННО…
Квартира 3 комнатыв Тосно, Россия
Квартира 3 комнаты
Тосно, Россия
3 Количество комнат 50 м² 2/5 Этаж
€ 55,776
Продается трёхкомнатная квартира площадью 50,2 кв.м. Квартира расположена в центре города …
Домв Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия
86 м²
€ 75,089
Арт. 23698036 Свой дом на своей земле это дешевле чем квартира! Застройщик нанимал независи…
Домв Ladoga, Россия
Дом
Ladoga, Россия
136 м²
€ 109,321
Арт. 36885009 Свой дом на своей земле (12 соток ИЖС), с ремонтом который вы сами выберите и…
Дом 4 комнатыв Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 44,170
Продается зимний дом 120 кв.м на участке 6 соток в СНТ «Источник» Трубникоборского сельск…
Дом 2 комнатыв Любань, Россия
Дом 2 комнаты
Любань, Россия
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 23,189
Продается дом 45 кв.м. и участок 15 соток ИЖС в центре г. Любань. Дом требует ремонта, но …
Домв Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
156 м²
€ 187,723
Арт. 26918502 Предлагаем вашему вниманию коттедж в концепции "заезжай и живи". Все фотограф…
Квартира 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 17,668
Продается трхкомнатная квартира в г. Любань пос. Красная дача д.8. Дом кирпичный, двухэтажн…
Домв Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 187,723
Арт. 26916878 Предлагаем вашему вниманию коттедж в концепции "заезжай и живи". Все фотограф…
Квартира 4 комнатыв Тосно, Россия
Квартира 4 комнаты
Тосно, Россия
4 Количество комнат 72 м² 2/9 Этаж
€ 80,611
Продается просторная 4-х комнатная квартира в г. Тосно на проспекте Ленина 75, площадью 72…
Дом 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 20,981
Продается зимний бревенчатый дом в д. Сустье-Конец Тосненского р-на, Любанское городское по…
Дом 4 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 59,089
Продается двухэтажный дом 2015 года постройки для круглогодичного проживания ИЖС в дер. Б…
Квартира 1 комнатав Тосненское городское поселение, Россия
Квартира 1 комната
Тосненское городское поселение, Россия
1 Количество комнат 31 м² 1/2 Этаж
€ 17,119
Продаётся 1 комнатная квартира в дер. Георгиевское Тосненского района. Сделана перепланиров…
Квартира 3 комнатыв Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 12,149
Продается 3-х комнатная квартира площадью 45 м² в дер. Чудской бор Трубникоборское сельск…
Квартира 1 комнатав Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат 41 м² 1/3 Этаж
€ 8,284
Прямая продажа! Одно из лучших предложений уютной однокомнатной квартиры в уникальном мест…
Домв Фёдоровское городское поселение, Россия
Дом
Фёдоровское городское поселение, Россия
156 м²
€ 104,904
Арт. 3358262 Уважаемый покупатель, в прекрасной локации между Павловском и пгт.Федоровское …

Параметры недвижимости в Тосненский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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