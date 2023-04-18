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Купить недвижимость в Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 44,627
Продается зимний дом 120 кв.м на участке 6 соток в СНТ «Источник» Трубникоборского сельск…
Квартира 3 комнатыв Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 12,273
Продается 3-х комнатная квартира площадью 45 м² в дер. Чудской бор Трубникоборское сельск…

Параметры недвижимости в Trubnikoborskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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