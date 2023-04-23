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Жильё в Троицкий городской округ, Россия

Троицк
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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Троицк, Россия
Дом 5 комнат
Троицк, Россия
5 Количество комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 806,817
Элитный клубный поселок «Шелестово» расположен в 24 километрах от Москвы по Калужскому шоссе…

Параметры недвижимости в Троицкий городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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