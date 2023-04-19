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Купить квартиру в Тосно, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Тосно, Россия
Квартира 3 комнаты
Тосно, Россия
3 Количество комнат 50 м² 2/5 Этаж
€ 56,251
Продается трёхкомнатная квартира площадью 50,2 кв.м. Квартира расположена в центре города …
Квартира 4 комнатыв Тосно, Россия
Квартира 4 комнаты
Тосно, Россия
4 Количество комнат 72 м² 2/9 Этаж
€ 81,313
Продается просторная 4-х комнатная квартира в г. Тосно на проспекте Ленина 75, площадью 72…
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