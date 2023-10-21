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Квартиры в Tolmachevskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Толмачёво, Россия
Квартира 2 комнаты
Толмачёво, Россия
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!!! Продам 2 х ком квартиру в п.Толмачево, 2/2 кирпичного дома, общая площад…
€18,029

Параметры недвижимости в Tolmachevskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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