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Купить дом в Токсово, Россия

4 объекта найдено
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
318 м²
€ 580,156
Арт. 41923674 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается особняк в уникальном месте…
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
228 м²
€ 502,058
Арт. 37525694 Предлагается к продаже индивидуальный дом 228,3 м2, на участке 8 соток, включ…
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
490 м²
€ 613,626
Арт. 3356842 Предлагаем просторный и светлый двухэтажный дом от компании HONKA, являющейся …
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
400 м²
€ 223,137
Арт. 3355604 Редкое, интересное и очень выгодное предложение на рынке загородной недвижимос…
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