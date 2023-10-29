Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Timiryazevskiy selsovet
  5. Комнаты

Количество комнат в Timiryazevskiy selsovet, Россия

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 9/15
€135,122
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/13
€108,230
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 15/16
€71,375
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №193 об…
€97,411
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/17
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€147,979
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 12/16
€117,553
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 13/18
€150,719
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 9/21
€72,267
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 9/13
€133,135
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 15/15
€121,080
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 160 м²
ПРОДАЮ дом - 160кв. м. в центральном районе города, ул. Высокогорная. Дом двухэтажный с эксп…
€220,946
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-…
€169,187

Параметры недвижимости в Timiryazevskiy selsovet, Россия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти