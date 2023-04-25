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Дома в Timiryazevskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Timiryazevskiy selsovet, Россия
Дом
Timiryazevskiy selsovet, Россия
140 м² Количество этажей 3
€ 83,779
Продам очень хороший дом на Горьковском водохранилище, шикарное место, замечательный песчаны…
Дом в Timiryazevskiy selsovet, Россия
Дом
Timiryazevskiy selsovet, Россия
46 м² Количество этажей 1
€ 44,386
Продам очень хороший дом на Горьковском водохранилище, рядом песчаный пляж " Белая речка", я…

Параметры недвижимости в Timiryazevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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