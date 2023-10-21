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Дома в Тихвинский район, Россия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка в Borskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка
Borskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
✅For sale villas in Shen Vlash ✅1100 m2 land,in paper 900 m2 ✅Construction surface 460 m2,…
€160,000

Параметры недвижимости в Тихвинский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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