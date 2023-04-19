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Купить недвижимость в Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Домв Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия
86 м²
€ 75,744
Арт. 23698036 Свой дом на своей земле это дешевле чем квартира! Застройщик нанимал независи…

Параметры недвижимости в Telmanovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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