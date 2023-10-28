Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Tavrovskoe selskoe poselenie
  5. Квартиры

Квартиры в Tavrovskoe selskoe poselenie, Россия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Центральный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/6
Номер лота: 3959611, Фасадный дом после капитальной реконструкции. Железобетонные перекрытия…
€602,580
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 14/18
€74,211
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 10/18
€126,795
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/17
€176,203
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/16
€183,960
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Ленинский район, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Ленинский район, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 24/25
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №1…
€142,478
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/9
€45,947
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/13
Продается 3-х комнатная квартира площадью 74,2 м2 улучшенной планировки с дизайнерским ремон…
€201,415
Дом с подвалом в городской округ Сочи, Россия
Дом с подвалом
городской округ Сочи, Россия
Площадь 240 м²
Трехэтажный дом в Хостинском районе Сочи! Предлагаем замечательный капитальный дом для больш…
€321,376
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 11/15
€58,399
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/16
€93,849
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 195 м²
В продаже появился комфортный дом для проживания в Центральном районе. Сам дом построен, с т…
€361,548

Параметры недвижимости в Tavrovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти