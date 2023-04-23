Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Татищевский район
Жильё в Татищевский район, Россия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
13/16 Этаж
€ 90,748
Продаётся квартира-студия, площадью 24,2 кв. м на 13-м этаже дома бизнес-класса в…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
2/15 Этаж
€ 113,902
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
14/17 Этаж
€ 160,044
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,3 кв. м на 14-м этаже дома бизнес-кла…
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 182,561
Арт. 37803791 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
21/30 Этаж
€ 98,239
Продаётся квартира-студия, площадью 28,4 кв. м на 21-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
73 м²
€ 167,890
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
5/16 Этаж
€ 160,099
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 53,6 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 114,584
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
2/16 Этаж
€ 94,056
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
7/15 Этаж
€ 297,405
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 106,6 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
62 м²
10/16 Этаж
€ 174,586
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,7 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
84 м²
€ 453,635
Арт. 37969797 В прямой продаже видовая квартира в самом центре Санкт-Петербурга с большой т…
Параметры недвижимости в Татищевский район, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты