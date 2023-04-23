Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Татищевский район
  5. Tatischevskoe gorodskoe poselenie
  6. Татищево

Жильё в Татищево, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Центральный федеральный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 412,208
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты в Пушкин, Россия
Квартира 3 комнаты
Пушкин, Россия
3 Количество комнат 76 м²
€ 206,649
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 4/16 Этаж
€ 80,597
Продаётся квартира-студия, площадью 23,8 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 15
€ 91,374
Продается 3 комнатная квартира в новом жилом комплексе "Современник", который расположен вбл…
Студия 1 комната в Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,227
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 23/30 Этаж
€ 135,902
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 45,4 кв. м на 23-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 9/10 Этаж
€ 144,592
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,2 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 4/18 Этаж
€ 104,405
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,2 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Дом в Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
1 100 м²
€ 7,209,480
Продается дом 1100 кв.м. на лесном участке 45 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Квартира 2 комнаты в Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 143,283
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/14 Этаж
€ 115,041
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 41,5 кв. м на 2-м этаже дома бизнес-клас…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
300 м²
€ 719,178
Вашему вниманию элегантный дом в центральной части города Сочи. Благодать - район элитной за…
Realting.com
Перейти