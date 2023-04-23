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Жильё в Таицкое городское поселение, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Тайцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Тайцы, Россия
2 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 28,767
Предлагается к продаже 2 х комн кв-ра в п. Тайцы на 1 этаже кирпичного дома. Требуется…

Параметры недвижимости в Таицкое городское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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