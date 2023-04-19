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Купить дом в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 77,860
Специально для ценителей уютной загородной жизни! Продается великолепный загородный жил…

Параметры недвижимости в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия

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