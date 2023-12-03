Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Syaskelevskoe selskoe poselenie
  5. Квартиры

Квартиры в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Продается уютная 2-комнатная квартира в 5-этажном доме в п. Тойворово. Квартира светлая, дв…
€27,690
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Квартира в прямой продаже. Теплая, светлая. В поселке развитая инфраструктура: детский сад,…
€32,221
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти