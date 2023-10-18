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Дома в Светловский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Люблино, Россия
Дом 4 комнаты
Люблино, Россия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 1/2 доля индивидуального жилого дома (дом на 2 хозяина) на ул. Мира в п. Взморье, …
€50,123
Дом 8 комнат в Светловский городской округ, Россия
Дом 8 комнат
Светловский городской округ, Россия
Комнаты 8
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продается жилой дом,баня и эллинг с выходом в Калининградский морской канал. Комплекс зданий…
€145,988

Параметры недвижимости в Светловский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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