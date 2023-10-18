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Квартиры в Светловский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с двором, с кредитом / ипотекой в Светловский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с двором, с кредитом / ипотекой
Светловский городской округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Ипотека 2,7 % Что можно купить. Можно купить трёхкомнатную квартиру улучшенной планировки в …
€29,198

Параметры недвижимости в Светловский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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