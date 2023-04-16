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Купить таунхаус в Светлогорский городской округ, Россия

Светлогорск
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнатыв Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 132,426
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…

Параметры недвижимости в Светлогорский городской округ, Россия

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