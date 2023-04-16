Купить дом в Светлогорский городской округ, Россия

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Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 132,426
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Дом 6 комнат
Светлогорск, Россия
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 329,620
Уникальное предложение в центре курорта Светлогорска с мягким европейским климатом на юго-во…
Дом
Светлогорск, Россия
Количество этажей 2
€ 320,234
Продается дом в курортном городе Светлогорск - 2 прямо на берегу моря. Город Светлогорск пос…
Дом
Донское, Россия
Количество этажей 2
€ 107,665
По истине сказочный дом в сказочном месте. На участке плодоносящая черешня, 2 дуба, 1 берёза…
Параметры недвижимости в Светлогорский городской округ, Россия
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