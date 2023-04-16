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Купить квартиру в Светлогорский городской округ, Россия

Светлогорск
26
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26 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 127,014
3 комнатная квартира в Светлогорске, в новом микрорайоне Светлогорск 3, малоэтажная застройк…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 3/7 Этаж
€ 53,843
Продается однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, Лесная сказка. Уникальное …
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 3/7 Этаж
€ 54,685
Продается однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, Лесная сказка. Уникальное …
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 1/5 Этаж
€ 88,358
Продам 2-комнатную квартиру в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 61,3 кв.м. Серый ключ, а…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 4/6 Этаж
€ 55,654
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Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 5/6 Этаж
€ 54,421
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 6/6 Этаж
€ 54,834
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Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 4/6 Этаж
€ 55,654
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 91,671
Квартира в Светлогорске "Маленькая Голландия", в новом комплексе ЖК Морской. Прода…
Квартирав Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
7/8 Этаж
€ 37,552
Продается видовая студия в ЖК Олимпия (светлогорск 1). Квартира продается по переуступке, на…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 4/6 Этаж
€ 55,654
Апартаменты на 4 этаже, с перкрасным видом на лес, с одной спальней. 48,61 кв.м, Студия 19,5…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 3/8 Этаж
€ 82,283
Эко-квартира в Светлогорске в 10 минутах от Балтийского моря. Квартира в новом заселенном до…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 5/8 Этаж
€ 73,985
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Осенью, когда бушует стихия как, же красиво и вдох…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 2/4 Этаж
€ 193,924
Продам квартиру-студию в комплексе апартаментов комфорт-класса. Площадь: 68.2 кв.м. Чистовая…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 7/7 Этаж
€ 98,279
Продам 1-комнатную квартиру в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 48.12 кв.м. Серый ключ, …
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 6/8 Этаж
€ 65,164
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Сегодня на море Черный флаг , волны, шторм и купат…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 4/6 Этаж
€ 54,109
Продается апартамент, в строящемся апарт-отеле в г Светлогорск, на ул Сосновой, на четвертом…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 2/7 Этаж
€ 177,147
"Апартаменты Баден-Баден" Где лучше купить недвижимость в Светлогорске? В центре к…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 5/5 Этаж
€ 91,101
Продам квартиру в новостройке, на побережье Балтийского моря. Этот вариант будет вам по душе…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 1/9 Этаж
€ 94,966
Продам 1комнатную Квартиру в центре Светлогорска рядом с озером Тихое. Новый дом 2018 г. Жил…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 2/6 Этаж
€ 69,644
Продам евродвушку-апартаменты в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 51.71 кв.м. Серый ключ…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 68,712
Продам 2-комнатные апартаменты в Светлогорске. Площадь: 65.5 кв.м. Комнаты на разные стороны…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 1/6 Этаж
€ 119,458
ЖК Балтийский берег жилой комплекс класса комфорт ++ в зелёном и по-настоящему уютном районе…
Квартира 1 комнатав Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат 5/6 Этаж
€ 92,643
ЖК Балтийский берег жилой комплекс класса комфорт ++ в зелёном и по-настоящему уютном районе…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 3/4 Этаж
€ 284,898
Двухкомнатная квартира в центре Светлогорска в жилом доме премиум класса Витражное остеклени…
Квартира 2 комнатыв Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 198,766
Квартира в элитном доме в самом центре Светлогорска Дизайнерская отделка Парковка во дворе З…

Параметры недвижимости в Светлогорский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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