Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Светлогорский городской округ
Квартиры
Купить квартиру в Светлогорский городской округ, Россия
Светлогорск
26
Квартира
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 127,014
3 комнатная квартира в Светлогорске, в новом микрорайоне Светлогорск 3, малоэтажная застройк…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 53,843
Продается однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, Лесная сказка. Уникальное …
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 54,685
Продается однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, Лесная сказка. Уникальное …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
1/5 Этаж
€ 88,358
Продам 2-комнатную квартиру в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 61,3 кв.м. Серый ключ, а…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
4/6 Этаж
€ 55,654
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
5/6 Этаж
€ 54,421
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
6/6 Этаж
€ 54,834
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
4/6 Этаж
€ 55,654
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
1/5 Этаж
€ 91,671
Квартира в Светлогорске "Маленькая Голландия", в новом комплексе ЖК Морской. Прода…
Квартира
Светлогорск, Россия
7/8 Этаж
€ 37,552
Продается видовая студия в ЖК Олимпия (светлогорск 1). Квартира продается по переуступке, на…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
4/6 Этаж
€ 55,654
Апартаменты на 4 этаже, с перкрасным видом на лес, с одной спальней. 48,61 кв.м, Студия 19,5…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
3/8 Этаж
€ 82,283
Эко-квартира в Светлогорске в 10 минутах от Балтийского моря. Квартира в новом заселенном до…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
5/8 Этаж
€ 73,985
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Осенью, когда бушует стихия как, же красиво и вдох…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
2/4 Этаж
€ 193,924
Продам квартиру-студию в комплексе апартаментов комфорт-класса. Площадь: 68.2 кв.м. Чистовая…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
7/7 Этаж
€ 98,279
Продам 1-комнатную квартиру в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 48.12 кв.м. Серый ключ, …
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
6/8 Этаж
€ 65,164
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Сегодня на море Черный флаг , волны, шторм и купат…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
4/6 Этаж
€ 54,109
Продается апартамент, в строящемся апарт-отеле в г Светлогорск, на ул Сосновой, на четвертом…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
2/7 Этаж
€ 177,147
"Апартаменты Баден-Баден" Где лучше купить недвижимость в Светлогорске? В центре к…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
5/5 Этаж
€ 91,101
Продам квартиру в новостройке, на побережье Балтийского моря. Этот вариант будет вам по душе…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
1/9 Этаж
€ 94,966
Продам 1комнатную Квартиру в центре Светлогорска рядом с озером Тихое. Новый дом 2018 г. Жил…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
2/6 Этаж
€ 69,644
Продам евродвушку-апартаменты в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 51.71 кв.м. Серый ключ…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2/3 Этаж
€ 68,712
Продам 2-комнатные апартаменты в Светлогорске. Площадь: 65.5 кв.м. Комнаты на разные стороны…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
1/6 Этаж
€ 119,458
ЖК Балтийский берег жилой комплекс класса комфорт ++ в зелёном и по-настоящему уютном районе…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
5/6 Этаж
€ 92,643
ЖК Балтийский берег жилой комплекс класса комфорт ++ в зелёном и по-настоящему уютном районе…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
3/4 Этаж
€ 284,898
Двухкомнатная квартира в центре Светлогорска в жилом доме премиум класса Витражное остеклени…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
1/5 Этаж
€ 198,766
Квартира в элитном доме в самом центре Светлогорска Дизайнерская отделка Парковка во дворе З…
Параметры недвижимости в Светлогорский городской округ, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты