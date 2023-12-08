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Квартиры в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 42 м²
Арт. 42762985 Вашему вниманию предлагается функциональная квартира с современным ремонтом! …
€52,107
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Параметры недвижимости в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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