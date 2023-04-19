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Купить дом в Susaninskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Susaninskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Susaninskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 36 м² 1/1 Этаж
€ 32,303
Вашему вниманию предлагается земельный участок в СНТ Подснежник с уютным летним домиком. До…

Параметры недвижимости в Susaninskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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