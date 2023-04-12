Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в России
в Нижний Новгород
260
в Калининград
182
в Саратовская область
96
в район Коньково
157
в Красное Село
155
в Пушкин
148
в Саратов
96
в поселение Вороновское
9
в Одинцово
82
в Воронежская область
79
в Северо-Кавказский федеральный округ
54
в Республика Северная Осетия — Алания
54
в Воронеж
75
в Владикавказ
53
в Gatchinskoe gorodskoe poselenie
41
в Гатчина
41
в Калужская область
34
в поселение Десёновское
1
в Обнинск
34
Показать больше
Показать меньше
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
3/10 Этаж
€ 137,907
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,7 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
10/18 Этаж
€ 80,469
Продаётся квартира-студия, площадью 21,7 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 132,568
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
3/4 Этаж
€ 79,346
2комнатная квартира с АВТОНОМНЫМ газовым отеплением (двухконтурный котёл, климат-контроль). …
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
15/16 Этаж
€ 174,510
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,6 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат
72 м²
€ 560,685
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат
84 м²
€ 194,121
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
3/12 Этаж
€ 59,075
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,2 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
7/10 Этаж
€ 156,840
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 60,9 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат
81 м²
€ 516,186
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
9/15 Этаж
€ 86,850
Продаётся квартира-студия, площадью 20,5 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
7/12 Этаж
€ 92,058
Продаётся квартира-студия, площадью 24,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Параметры недвижимости в России
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты