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Дома в Струго-Красненский район, Россия

Novoselskaya volost
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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Novoselskaya volost, Россия
Дом 3 комнаты
Novoselskaya volost, Россия
3 Количество комнат 91 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 25,448
Если вы мечтали о даче в красивой тихой деревне, куда можно приехать по хорошей дороге в л…

Параметры недвижимости в Струго-Красненский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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