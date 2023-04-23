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Дома в Стрельна, Россия

1 объект найдено
Дом в Стрельна, Россия
Дом
Стрельна, Россия
175 м²
€ 154,347
Арт. 34750486 В непосредственной близости от города кирпичный дом с земельным участком в МО…
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