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Жильё в Стрельна, Россия

3 объекта найдено
Квартира в Стрельна, Россия
Квартира
Стрельна, Россия
81 м²
€ 138,303
Арт. 30329543 В продаже комфортная квартира формата 3Е в одном из самых красивых и чистых…
Квартира 1 комната в Стрельна, Россия
Квартира 1 комната
Стрельна, Россия
1 Количество комнат 43 м² 3/5 Этаж
€ 69,152
За объект внесен аванс. Предлагается в продажу однокомнатная квартира в строящемся доме в Ж…
Дом в Стрельна, Россия
Дом
Стрельна, Россия
175 м²
€ 154,347
Арт. 34750486 В непосредственной близости от города кирпичный дом с земельным участком в МО…
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