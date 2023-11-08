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Жильё в Старорусский район, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Susolovo, Россия
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Susolovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продаётся дом с баней . В доме 1 большая комната и 1 спальня. Есть баня (отдельно стоящ…
€8,076

Параметры недвижимости в Старорусский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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