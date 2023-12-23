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Жильё в Starobazanovskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Starobazanovskiy selsovet, Россия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Starobazanovskiy selsovet, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Современные апартаменты в комфортабельном комплексе Naya At District One! Доходность от 6.6%…
€723,512
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DDA Real Estate
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Starobazanovskiy selsovet, Россия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Starobazanovskiy selsovet, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Современные апартаменты в комфортабельном комплексе Naya At District One! Доходность от 6.6%…
€1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Starobazanovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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