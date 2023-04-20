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Купить недвижимость в Советский городской округ, Россия

Советск
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Советск, Россия
Квартира 2 комнаты
Советск, Россия
2 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 18,936
Предлагаем к покупке 2 комнатную квартиру в городе Советске , по улице 9 января . Расположен…

Параметры недвижимости в Советский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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