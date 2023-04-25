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Квартиры в Южный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Южный административный округ, Россия
Квартира
Южный административный округ, Россия
65 м² Количество этажей 5
€ 1,129,484
Предлагаются к продаже аппартаменты общей площадью 65,1 м.кв. класса de luxe в клубном доме …

Параметры недвижимости в Южный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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