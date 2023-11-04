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Пентхаусы в Юго-Западный административный округ, Россия

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3 объекта найдено
Пентхаус 7 комнат с парковка, возможен торг в район Коньково, Россия
Пентхаус 7 комнат с парковка, возможен торг
район Коньково, Россия
Комнаты 7
Площадь 252 м²
Этаж 46/47
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 7-к №879 общей площа…
€2,14 млн
Пентхаус 6 комнат с парковка, возможен торг в район Коньково, Россия
Пентхаус 6 комнат с парковка, возможен торг
район Коньково, Россия
Комнаты 6
Площадь 212 м²
Этаж 46/47
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 6-к №881 общей площа…
€1,72 млн
Пентхаус 5 комнат с парковка, возможен торг в район Коньково, Россия
Пентхаус 5 комнат с парковка, возможен торг
район Коньково, Россия
Комнаты 5
Площадь 181 м²
Этаж 46/47
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 5-к №882 общей площа…
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Юго-Западный административный округ, Россия

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