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Дома с бассейном в Юго-Западный административный округ, Россия

3 объекта найдено
Дом с бассейном, с интернетом, с сауной в Юго-Западный административный округ, Россия
Дом с бассейном, с интернетом, с сауной
Юго-Западный административный округ, Россия
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 167-829, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Потапово к/п (Южное Буто…
€1,42 млн
Дом 12 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в Юго-Западный административный округ, Россия
Дом 12 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Код объекта в БД Агентства: 167-128, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Потапово к/п (Южное Буто…
€947,066
Дом 5 ванных с бассейном в Юго-Западный административный округ, Россия
Дом 5 ванных с бассейном
Юго-Западный административный округ, Россия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 4
Номер лота: 3645228, Четырехэтажный дом, имеющий зал, кабинет, кухню, 7 спален, 5 санузлов, …
€511,416

Параметры недвижимости в Юго-Западный административный округ, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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