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Купить дом в Юго-Западный административный округ, Россия

3 объекта найдено
Дом 5 комнатв Юго-Западный административный округ, Россия
Дом 5 комнат
Юго-Западный административный округ, Россия
5 Количество комнат 198 м² Количество этажей 23
€ 1,424,653
В экологическим чистом районе Москвы продаётся квартира площадью 198 кв.м. с видом на пруд. …
Дом 3 комнатыв Юго-Западный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат 163 м² Количество этажей 20
€ 1,453,728
Просторная квартира, как искусство! Новый ремонт в утонченном и роскошном стиле, полностью о…
Дом 4 комнатыв Юго-Западный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
4 Количество комнат 150 м² Количество этажей 32
€ 973,998
ЖК "Эмиральд"- комплекс бизнес-класса в престижном и экологически чистом районе Юго-Западног…

Параметры недвижимости в Юго-Западный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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