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Таунхаусы в Южный федеральный округ, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в городской округ Сочи, Россия
Таунхаус 3 комнаты
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
€ 333,462

Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия

недорогая
элитная
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