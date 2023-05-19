Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Южный федеральный округ

Жильё с бассейном в Южный федеральный округ, Россия

Краснодарский край
688
Сочи
564
Красная Поляна
8
Сириус
4
Краснодар
3
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 227 м²
Этаж 8/8
€ 1,246,875
Предлагается к продаже эксклюзивная просторная трехкомнатная квартира с двумя открытыми шика…

Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти