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Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
227 м²
8/8
€ 1,246,875
Предлагается к продаже эксклюзивная просторная трехкомнатная квартира с двумя открытыми шика…
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Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия
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