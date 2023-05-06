Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Южный федеральный округ

Жильё с видом на море в Южный федеральный округ, Россия

Краснодарский край
712
Сочи
590
Красная Поляна
8
Сириус
4
Краснодар
3
18 объектов найдено
Квартира в Сочи, Россия
Квартира
Сочи, Россия
Площадь 72 м²
Этаж 3/8
€ 99,730
Дом 8 комнат в городской округ Сочи, Россия
Дом 8 комнат
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 8
Площадь 282 м²
Количество этажей 3
€ 985,887
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 8/13
€ 147,875
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 8/12
€ 157,046
Дом в Высокое, Россия
Дом
Высокое, Россия
Площадь 170 м²
€ 481,455
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 1,260,954
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 1,948,747
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 96 м²
€ 108,901
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 714 м²
€ 3,381,649
Коттедж в Черешня, Россия
Коттедж
Черешня, Россия
Площадь 205 м²
€ 401,213
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 500 м²
€ 1,375,586
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 180 м²
€ 630,477
Квартира 6 комнат в Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Этаж 6/6
€ 1,260,954
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 17/21
€ 747,975
Коттедж в Верхневесёлое, Россия
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
Площадь 300 м²
€ 401,213
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/8
€ 103,169
Коттедж в Бестужевское, Россия
Коттедж
Бестужевское, Россия
Площадь 300 м²
€ 510,113
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
€ 275,117

Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти