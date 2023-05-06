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Жильё с видом на горы в Южный федеральный округ, Россия

Краснодарский край
712
Сочи
590
Красная Поляна
8
Сириус
4
Краснодар
3
8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 5/7
€ 121,510
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 16/16
€ 90,559
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 96 м²
€ 108,901
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
€ 67,633
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 297 м²
€ 1,432,902
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 340 м²
€ 1,547,534
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 77 м²
€ 120,364
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/17
€ 97,437

Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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