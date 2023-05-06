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Дома с видом на море в Южный федеральный округ, Россия

Краснодарский край
245
Сочи
158
Красная Поляна
3
11 объектов найдено
Дом 8 комнат в городской округ Сочи, Россия
Дом 8 комнат
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 8
Площадь 282 м²
Количество этажей 3
€ 985,887
Дом в Высокое, Россия
Дом
Высокое, Россия
Площадь 170 м²
€ 481,455
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 1,260,954
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 1,948,747
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 96 м²
€ 108,901
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 714 м²
€ 3,381,649
Коттедж в Черешня, Россия
Коттедж
Черешня, Россия
Площадь 205 м²
€ 401,213
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 500 м²
€ 1,375,586
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 180 м²
€ 630,477
Коттедж в Верхневесёлое, Россия
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
Площадь 300 м²
€ 401,213
Коттедж в Бестужевское, Россия
Коттедж
Бестужевское, Россия
Площадь 300 м²
€ 510,113

Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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