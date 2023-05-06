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Realting.com
Россия
Южный федеральный округ
Квартиры
Квартиры в Южный федеральный округ, Россия
Краснодарский край
467
Сочи
432
Красная Поляна
5
Сириус
4
Краснодар
3
Квартира
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467 объектов найдено
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Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6
110 м²
6/7
€ 378,286
Квартира
Сочи, Россия
40 м²
7/16
€ 87,120
Квартира
Сочи, Россия
72 м²
3/8
€ 99,730
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
45 м²
2/4
€ 174,241
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
42 м²
1/5
€ 108,901
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
120 м²
7/15
€ 538,771
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
24 м²
5/8
€ 58,462
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
77 м²
5/7
€ 121,510
Квартира 2 комнаты
городской округ Сочи, Россия
2
51 м²
7/14
€ 229,264
Квартира
Сочи, Россия
34 м²
4/4
€ 82,535
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
63 м²
5/12
€ 149,010
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
52 м²
5/24
€ 263,654
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
39 м²
3/4
€ 91,133
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
36 м²
2/5
€ 137,559
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
32 м²
2/20
€ 160,485
Квартира
Эстосадок, Россия
29 м²
4/4
€ 131,827
Квартира
Сочи, Россия
22 м²
4/7
€ 66,487
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
57 м²
7/12
€ 183,411
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
2
68 м²
7/10
€ 332,433
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
43 м²
5/6
€ 185,704
Квартира
Сочи, Россия
25 м²
3/5
€ 80,243
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3
70 м²
5/5
€ 171,948
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
32 м²
5/5
€ 80,243
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
50 м²
1/4
€ 83,681
Квартира 4 комнаты
Сочи, Россия
4
160 м²
6/6
€ 229,264
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
43 м²
2/3
€ 447,065
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
43 м²
2/3
€ 401,213
Квартира
Сочи, Россия
25 м²
2/3
€ 77,377
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1
33 м²
5/14
€ 125,715
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2
32 м²
2/11
€ 103,169
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Параметры недвижимости в Южный федеральный округ, Россия
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