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Квартиры в Сосновский район, Россия

Vitkulovskiy selsovet
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1 объект найдено
Квартира в Vitkulovskiy selsovet, Россия
Квартира
Vitkulovskiy selsovet, Россия
60 м² 2/3 Этаж
€ 5,090
Продам 3х комнатную квартиру в экологически чистом населённом пункте в Сосновском районе Ниж…

Параметры недвижимости в Сосновский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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