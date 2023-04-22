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Жильё в Сосновский район, Россия

Paninskiy selsovet
2
Selitbinskiy selsovet
1
Vitkulovskiy selsovet
1
5 объектов найдено
Квартира в Vitkulovskiy selsovet, Россия
Квартира
Vitkulovskiy selsovet, Россия
60 м² 2/3 Этаж
€ 5,090
Продам 3х комнатную квартиру в экологически чистом населённом пункте в Сосновском районе Ниж…
Дом в Panino, Россия
Дом
Panino, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 6,639
Бревенчатый дом,   веранда, гараж,   двор. Отопление печное и электрическое. Газовая труба в…
Дом в Krutye, Россия
Дом
Krutye, Россия
109 м² Количество этажей 1
€ 29,874
Продаю дом в с. Крутые Сосновского района. Дом - бревенчатый пятистенок площадью 30 м на кир…
Дом в Paninskiy selsovet, Россия
Дом
Paninskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 5,311
Продаю пятистенный бревенчатый дом, Сосновский р-н, д. Рагозино, участок 6, 9 соток, плюсом …
Дом в Selitba, Россия
Дом
Selitba, Россия
200 м² Количество этажей 2
€ 22,018
Продаю дом в 24 км от р.п. Сосновское, село Селитьба. Площадь 200 м, участок-14.4 сотки. Мат…

Параметры недвижимости в Сосновский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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