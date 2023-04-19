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Купить недвижимость в Сосновское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Домв Колосково, Россия
Дом
Колосково, Россия
454 м²
€ 1,554,775
Арт. 33636271 Загородный дом в окружении озер! Имеется гостевой дом с сауной, гараж на 2 а…

Параметры недвижимости в Сосновское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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